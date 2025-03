USA utvider den globale jakten på import av egg etter å ha spurt nordiske land

HQ

Siste nytt om USA . Etter å ha bedt de nordiske landene om hjelp til å avhjelpe en lammende innenlandsk mangel som følge av store tap av fjærkre på grunn av fugleinfluensa, har USA utvidet sin jakt på import av egg, og Baltikum er det siste målet.

Representanter for det litauiske landbruket bekrefter at de har hatt innledende samtaler med amerikanske tjenestemenn, men presiserer at det ikke er inngått noen eksportavtaler, samtidig som amerikanske forbrukere sliter med rekordhøye priser og politiske beslutningstakere blir gransket på grunn av sårbarheten i landbruket.

Internettets svar? "Bokstavelig talt å gå fra dør til dør og tigge", som det heter i det mest likte innlegget i en Reddit-tråd, der innsatsen fremstilles som et symbol på USAs svekkede selvforsyningsgrad. Inntil videre gjenstår det å se om disse andre landene vil trå til for å stabilisere forsyningene.