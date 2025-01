TikTok forbudt i USA

HQ

I et trekk som har fått utallige TikTok-skapere og -brukere til å skjelve i buksene, har appen blitt forbudt i USA. Den er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting fra App Store eller Google Play, og for de som hadde den installert, resulterer det nå i en melding om å prøve å åpne appen:

Dette er det siste kapittelet i en pågående saga der amerikanske myndigheter har krevd at TikToks morselskap, ByteDance, selger appen til et USA-basert selskap, med henvisning til nasjonale sikkerhetsproblemer. TikToks eier avviste imidlertid dette kravet, noe som førte til at appen plutselig ble fjernet. Den amerikanske regjeringens beslutning har utløst en bølge av frustrasjon blant innholdsskapere som har levd av TikTok, og blant brukere som har brukt timevis på å bla gjennom virale videoer. Til tross for tilbakeslaget er det et glimt av håp, ettersom TikTok har antydet at president Donald Trump vil jobbe for å finne en løsning for å gjeninnføre appen når han tiltrer som president igjen på mandag. Foreløpig er det bare å vente - vil TikTok komme tilbake til USA, eller er dette slutten for plattformen?

Er du en TikTok-bruker?