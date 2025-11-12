TikTok-influencer drept i offentligheten mens Malis jihadistkrise tilspisser seg

HQ

En TikTok-influencer i Mali har blitt drept i offentligheten av mistenkte jihadister. Mariam Cissé, som la ut videoer som støttet den regjerende militærjuntaen til mer enn 100 000 følgere, ble bortført på et marked i Tonka og senere henrettet foran en folkemengde.

Angriperne antas å tilhøre Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), en al-Qaida-tilknyttet gruppe som er aktiv i regionen. Cissé, som antas å være i tjueårene, hadde mottatt drapstrusler før hun ble drept.

Malis jihadistkrise blir stadig dypere

Konflikten i Mali begynte i 2012 og har siden ekspandert over hele landet til tross for flere utenlandske intervensjoner. Militærjuntaen, som tok makten i 2020 og 2021, viste ut franske og FN-styrker og vendte seg til russisk støtte, men volden fortsetter å eskalere.

Jihadister blokkerer viktige forsyningsruter og drivstoffet tar slutt, og internasjonale advarsler oppfordrer innbyggerne til å forlate Mali. Analytikere sier at juntaens grep om makten er i ferd med å svekkes på grunn av økende intern splittelse og tap av landområder.