TikTok-sensasjonen King Chilli the Pug knuser GoFundMe-målet for en livreddende operasjon

En liten gledelig nyhet er at alles favorittmops TikToking har vært gjenstand for overskrifter i det siste. For å gjøre en lang historie kort: King Chilli the Pug, som hunden er kjent som, fikk nylig et alvorlig anfall som snart viste seg å ha hatt en livstruende innvirkning på det søte dyret. Eierne hans, Ollie og Helena, fikk beskjed fra veterinærer om at for å redde King Chilli måtte dyret opereres, noe som ville koste så mye som 125 000 pund totalt, noe som førte til at det ble opprettet en GoFundMe-side der fansen ble bedt om å donere i et forsøk på å gjøre operasjonen mulig.

Siden ble opprettet så sent som 13. mai, og allerede har den overgått målet på 125 000 pund. Over 5 200 personer har donert til saken, og nå ser det ut til at King Chilli vil kunne få den operasjonen og behandlingen han trenger, en innsats som sannsynligvis vil føre til at den lille hunden trenger pleie resten av livet.

Siden forklarer hvordan pengene skal brukes, med rundt £9-10 000 i cellegiftlignende behandling, toppet med £18-30 000 i fortsatt behandling resten av livet til King Chilli. I tillegg kommer medisiner, avtaler, kontroller, skanninger og tester, og alle mulige andre ekstrautgifter som vil fortsette å gjøre det til en enorm økonomisk utfordring å ta vare på King Chilli.

En av de siste oppdateringene om King Chilis helse er at lundehunden har gått gjennom den første runden med cellegiftbehandling og er "fortsatt i nevrologisk bedring". Han er for tiden i ferd med å lære seg å gå igjen, ettersom han har et sår i nærheten av poten som er vanskelig å få til å gro på grunn av posisjonen.

