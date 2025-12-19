TikTok signerer avtale om å selge til amerikanske selskaper, inkludert Oracle og Silver Lake

HQ

Selv om de prøvde å holde stand mot håndhevelsen av et forbud, selger sosiale medier-giganten TikTok offisielt, selv om de bare skal overlevere den amerikanske driften av videoplattformen sin til et konsortium av kjøpere, inkludert noen kjente navn.

Silver Lake og Oracle er navngitt, og The Hollywood Reporter har også det at MGX AKA Abu Dhabis statlige investeringsselskap også blir med i konsortiet. Disse hovedinvestorene vil til sammen eie 45 % av selskapet. Ytterligere 5 % av selskapet vil eies av andre nye investorer. 30,1 % eies av tilknyttede selskaper til eksisterende investorer i ByteDance, mens 19,9 % eies av ByteDance selv.

"Jeg vil benytte anledningen til å takke dere for deres fortsatte engasjement og utrettelige arbeid. Din innsats holder oss i drift på høyeste nivå og vil sikre at TikTok fortsetter å vokse og trives i USA og rundt om i verden, " skrev TikTok-sjef Shou Chew i et notat til de ansatte. "Med disse avtalene på plass, må fokuset vårt forbli der det alltid har vært - på å levere for våre brukere, skapere, bedrifter og det globale TikTok-fellesskapet."

TikTok har altså overlevd utestengelsen, men ikke uten alvorlige kostnader. Nok en gang ser vi Oracle og Silver Lake i forbindelse med store oppkjøp i underholdningsbransjen. Oracle-grunnlegger Larry Ellison hjalp sønnen sin med å overta Paramount, og Silver Lake er ett av tre store navn som overtar EA for 55 milliarder dollar.

