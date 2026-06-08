TikTok-skattesvindel verdt 153 millioner pund fører til to arrestasjoner

HQ

To rumenske menn i 20-årene er arrestert i Storbritannia etter å ha lagt ut innhold på TikTok som lokket brukere til å oppgi personlig informasjon i bytte mot penger.

Informasjonen som ble samlet inn, ble angivelig brukt til å gjennomføre ulike skattesvindelopplegg, blant annet å søke om skatterefusjon og andre utbetalinger. Det totale beløpet var på nesten 153 millioner pund, et opplegg som myndighetene klarte å sette en stopper for. Mennene ble arrestert i Øst-London, og i forbindelse med dette har myndighetene også sendt ut en advarsel til publikum der de oppfordrer dem til ikke å dele sensitiv informasjon på sosiale medier. De mistenkte er siktet for blant annet svindel.