TikTok-spøkefugl arrestert etter å ha hellet rensevæske på sushi

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En 43 år gammel TikTok-"spøkefugl" har blitt arrestert i Japan etter å ha lagt ut en video av seg selv der han heller rengjøringsvæske på sushi på en restaurant. Hendelsen skjedde på Hama Sushi-kjeden, som driver en såkalt conveyor-belt sushi-restaurant, et sted der sushien beveger seg rundt på et transportbånd og kundene selv kan plukke den opp og spise så mye de vil.

Ifølge politiet ble mannen identifisert kort tid etter at videoen ble lagt ut på TikTok, og han er arrestert mistenkt for å ha forstyrret forretningsdriften. Han har i ettertid innrømmet handlingen i avhør, og motivet skal ha vært å få flere visninger. Han hevder også at flasken ikke inneholdt rengjøringsvæske i det hele tatt, men heller vanlig vann.

Restaurantkjeden har fordømt mannens handlinger og kunngjort at de samarbeider fullt ut med politiet, samt at de vurderer rettslige skritt.

Hendelsen føyer seg inn i rekken av en rekke høyprofilerte "prank"-hendelser der folk har filmet seg selv mens de manipulerer mat på ulike måter på restauranter i Japan for å skape viralt innhold.