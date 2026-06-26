TikTok-stjerne risikerer dødsstraff hvis hun blir dømt for drapet på kjæresten i Dubai

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Den britiske TikTok-stjernen Brooke George er nå tiltalt for drapet på kjæresten sin i Dubai. I henhold til landets lover kan dette føre til dødsstraff dersom hun blir dømt for drap.

George benekter anklagene og hevder at hun brukte kniven i selvforsvar. Ifølge rapporter hadde forholdet mellom henne og kjæresten blitt stadig mer voldelig og kontrollerende under oppholdet i landet, og organisasjonen Detained in Dubai hevder også at George ble nektet juridisk bistand og utsatt for mishandling mens hun satt i varetekt.

Det er ikke overraskende at saken har vakt stor oppmerksomhet på TikTok, der George har nesten 100 000 følgere, og det britiske utenriksdepartementet har bekreftet at det yter konsulær bistand til henne og familien hennes så lenge rettssaken pågår i Dubai.