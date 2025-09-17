TikTok USAs eierskap endelig avslørt

HQ

Det nye eierskapet til TikTok har skapt overskrifter i flere dager, og nå er endelig TikTok US eiernavn avslørt. Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz og den amerikanske regjeringen er satt til å ha majoritetsandelen i det nyopprettede "TikTok US", mens kinesiske investorer vil forbli med en mindre andel. Andre eksisterende amerikanske fond vil også bli inkludert, slik at plattformen konsolideres under amerikansk kontroll. Avtalen inneholder strenge regler for datalagring i landet og krever at amerikanske ingeniører skal håndtere fremtidige anbefalingssystemer, noe som sikrer samsvar med Washingtons krav. Hvis du vil lære mer detaljer, kan du selvfølgelig gjøre det gjennom følgende lenke. Go!