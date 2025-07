TikTok vil bli mørklagt i USA 17. september med mindre Kina godkjenner salg til USA

HQ

USA har satt en ny frist for TikTok: det vil "gå i mørke" 17. september med mindre Kina godtar opprettelsen av et nytt selskap, eid av USA, som vil gi dem full kontroll over den populære appen. Det ble bekreftet av Howard Lutnick, handelsminister for Trump-administrasjonen, i et intervju med CNBC: "Du kan ikke ha kinesisk kontroll og ha noe på 100 millioner amerikanske telefoner" (via Variety)

Striden mellom USA og TikTok, som drives av det kinesiske selskapet ByteDance, går tilbake til Trumps første regjeringsperiode, og den ble videreført av Joe Biden, som undertegnet loven Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) i april 2024. USA har alltid ansett TikTok som "en nasjonal sikkerhetsrisiko", i frykt for at appen, som er installert på millioner av telefoner i USA, er kontrollert av kinesiske myndigheter eller at den deler informasjon om amerikanske brukere til en fiendtlig nasjon, noe ByteDance-sjef Shou Zi Chew sa var "ettertrykkelig usant" i 2023.

På grunn av tidsfristen på 270 dager som ble pålagt av Bidens lov, sluttet TikTok å fungere i USA 19. januar 2025, men Donald Trump, tilfeldigvis i løpet av de første dagene av sin andre regjeringsperiode, gjenopprettet det raskt og tilbød Kina en forlengelse av tidsfristen ... etterfulgt av nok en forlengelse, og deretter ytterligere en 90-dagers forlengelse.

Som Trump selv innrømmet: "Jeg har et varmt punkt i hjertet mitt for TikTok", på grunn av de som sa at appen bidro til å øke støtten til ham blant unge velgere. Tiden er imidlertid ute, og hvis Kina ikke går med på omstruktureringen av TikToks eierskap i USA (som vil gi ByteDance en minoritetsandel, men som vil eies og kontrolleres av en fortsatt uspesifisert amerikansk kjøper), vil appen slutte å fungere igjen.