TikToker Gabbie Gonzalez arrestert for angivelig å ha konspirert for å drepe sangeren Jack Avery

I en ganske uventet vending av hendelser rapporterer TMZ at TikTok-influencer Gabbie Gonzalez har blitt arrestert på beskyldninger om at hun er involvert i en konspirasjon for å drepe sangeren Jack Avery, som tilfeldigvis er far til datteren hennes. Rapporten bemerker at Gonzalezs far også har blitt arrestert på samme grunnlag.

TikToker står overfor beskyldninger om konspirasjon for å begå drap og ble arrestert i Humboldt County, California, hvor hun forsøkte å gå ombord på et fly. For øyeblikket ser det ut til at hun fortsatt er fengslet i Los Angeles County, hvor hun fortsatt sitter i fengsel og uten kausjon. Faren hennes ble arrestert i Florida og er ennå ikke utlevert til California.

Hele denne situasjonen strekker seg faktisk over flere år, da Gonzalez og Avery for tiden er låst i en kamp om foreldreretten for deres syv år gamle datter. Rapporten hevder at Gonzalez har forsøkt å sverte Averys status i årevis, blant annet ved å betale en fotograf for å ta bilder av Avery mens han røyker og drikker, noe som kunne skade ham i foreldrerettskonflikten. Dette ser imidlertid ut til å ha tatt et steg opp i 2025, da føderale og politibetjenter ankom Averys hjem for å avsløre at noen forsøkte å få ham drept, noe Avery ikke visste på det tidspunktet Gonzalez var involvert i situasjonen.

Rapporten avsluttes med å konstatere at Gonzalez' far, Francisco, betalte en føderal agent som utga seg for å være leiemorder, 10 000 dollar for "betalinger for webutvikling", som egentlig ikke var relatert til webutviklingstjenester, og at faren og den antatte leiemorderen i stedet diskuterte et mål - Avery.

Det er ennå ikke tatt ut noen offisiell tiltale, og foreløpig er alle påstandene bare påstander.