TikToker Khaby Lame for å vises i 007 First Light, fører til kritikk blant fansen

Det er på tide for fans å oppleve opprinnelseshistorien til James Bond, da IO Interactives 007 First Light debuterer i sin helhet 27. mai på PC, PS5 og Xbox Series X / S, med en kort periode med tidlig tilgang for de som fikk tak i den dyrere versjonen av spillet.

Med lanseringen rett i horisonten har den danske utvikleren nå avslørt at Patrick Gibsons 007 i løpet av eventyret faktisk vil komme i kontakt med en ganske uventet person, mens han vandrer gjennom et jungelferiested, ser vi Bond be om en peker fra TikToker og influencer Khaby Lame.

Møtet er kort, og Lame bruker sin karakteristiske form for fysisk komedie for å "hjelpe" Bond. For å gjøre dette særegne møtet levende, forklarer IOI at de "jobbet tett med Khaby for å få ham skannet og designe antrekket hans for denne nyfortolkede opprinnelseshistorien."

Men etter denne nyheten har samfunnet snakket opp og er tilsynelatende ikke spesielt glade for at Lame er med i spillet, med noen som sier "dette har fått meg til å ønske meg spillet betydelig mindre for å være ærlig", og andre legger til at dette er et "dårlig valg å legge til noen slik", da det "gir ingen mening. Det ødelegger hele stemningen i 007". Mange har til og med hevdet at de har kansellert forhåndsbestillingen sin og har til og med bedt om refusjon etter å ha fått vite at Lame er inkludert i spillet.

