Til og med Paramount vil at Tom Holland skal spille Danny Phantom

HQ

Nylig rapporterte vi nyheten om at Danny Phantom-skaperen Butch Hartman ønsket at Tom Holland skulle spille karakteren i live-action-filmen som er under utvikling hos Paramount. Skal man tro innsideren DanielRPK ser det ut til at selv Paramount er med på dette.

Innsideren nevner at produksjonsgiganten også har Tom Holland i kikkerten til å spille hovedrollen i live-action-filmen og gi liv til den animerte karakteren i levende live. Selv om mange utvilsomt vil støtte denne rollebesetningen, er den største kritikken knyttet til aldersforskjellen mellom Holland og Danny Phantom, der karakteren er 14 år og Holland nesten dobbelt så gammel.

Ettersom vi ennå ikke har fått noen offisiell beskjed om hvem som faktisk skal spille hovedrollen er det best å ta denne informasjonen med et visst forbehold. Men hvem vil du se i rollen som Danny Phantom i live-action?