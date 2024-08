Til og med Polly Pocket er vertskap for en Airbnb-opplevelse nå

HQ

Airbnb har levert en lang rekke temahus i det siste, inkludert X-Men-herskapshuset, Shrek's Swamp, Up -huset og mer. Nå er Polly Pocket også med på denne handlingen.

Det nyeste temahuset gjør det mulig for fans å strømme til Westford, Massachusetts i det nordøstlige USA for å oppleve en natt i et Compact -hus basert på barnedukken.

Huset har ett soverom, fem senger, eget toalett med vask, og er ment som en måte å slå leir under stjernene i et "Action Park Tent" i naturlig størrelse. Det vil passende nok tilby en garderobe slik at du kan kle deg i glamorøse klær, ha en Friendship Bracelet Station, og et kjøkken fylt med 90-tallsmat og godbiter.

Vert Polly Pocket (AKA Airbnb) sier, "'90s kids rule at sleepovers. Men det visste du jo allerede. Så jeg ville at denne overnattingen skulle føles som om du fortsatt er på 90-tallet! Bare se det for deg - håndarbeid, gammeldags snacks, polaroidkameraer ... det kommer til å bli FANTASTISK. Jeg har rett og slett forvandlet min Slumber Party Fun compact til en tidsmaskin der fantasien kan få fritt spillerom. For det finnes ikke noe større eventyr enn det du skaper for deg selv."

Huset vil være tilgjengelig for utleie fra 21. august.