Til tross for at det er gratis å spille, tilbyr Highguard fortsatt noen spillere refusjon etter stenging

I forrige uke hoppet spillerne inn i Highguard for siste gang. Etter å ha vært den siste tingen som ble avslørt på The Game Awards 2025, var det synd å se Wildlight Entertainment's skytespill dø av så raskt. Tatt i betraktning at spillet var et gratis å spille, live-service shooter, var det bare noen få spillere som tapte mer enn tid i Highguard, men hvis du brukte penger, kan du kanskje få refusjon.

PlayStation Store ser i det minste ut til å tilby så mye. Kotaku oppdaget at spillere hadde vært i stand til å få refusjon for å bruke penger på Highguards kamppass eller hudbutikk. Det er foreløpig ikke klart om alle får refusjon på PS5, men Sony var den som nådde ut til mange spillere og sa at penger hadde blitt returnert til kontoen deres automatisk.

Highguard PS5 kan ha vært nok et eksempel på en storstilt live-tjeneste som snubler før den i det hele tatt kommer ut av porten, men selv om spillfellesskapet var lite på slutten, var det folk som likte spillet. Noen ønsket til og med ikke å få pengene tilbake, og så på pengene de hadde brukt som en måte å takke utviklerne på uten å kunne bruke penger på noe annet.