Til tross for at hovedpersonen i The Blood of Dawnwalker er en vampyr, er den basert på en varulv

The Blood of Dawnwalker er et vampyrspill. Du kjemper mot vampyrer, du snakker med vampyrer. Om natten blir du en vampyr og kan bruke alle kreftene deres. Men Rebel Wolves' har ikke bare sett på vampyrmytologien da de skapte sine egne blodsugere.

I en samtale med oss på Gamescom avslørte The Blood of Dawnwalker -regissør Konrad Tomaszkiewicz at de faktisk så på varulver da de først designet spillets hovedperson, Coen. "Vi designet Coen basert på varulven, faktisk, fordi varulven er mennesket om dagen og, du vet, udyret om natten," sa Tomaszkiewicz.

"Og vi tenkte: OK, hva ville det være hvis vi hadde mennesket om dagen og vampyren om natten? Hvordan kan vi oppnå det?" fortsatte han, og forklarte at fordi Coen jobbet i sølvgruver som ung, kan han ikke bli vampyr fullt ut. "Denne forandringen går tilbake, men om natten går den lenger, og du kan bruke kreftene dine. Og på denne måten skaper vi en karakter som ikke er overmektig, men som har denne dualiteten i seg."

