Til tross for at sesong 5 ikke har premiere før i september, er sesong 6 av Slow Horses klar, og sesong 7 begynner innspillingen til høsten

Produksjonshastigheten og effektiviteten som går med til å lage Slow Horses på Apple TV+, skremmer sannsynligvis programlederne for prosjekter som Stranger Things, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Severance, med flere. Disse seriene er riktignok svært forskjellige, men det tar flere år å lage en enkelt sesong, og Slow Horses er effektiv på en måte som få kan konkurrere med, og den siste informasjonen beviser dette ytterligere.

Vi vet at sesong 5 av serien har premiere i september på Apple TV+, og siden den fikk grønt lys for en stund siden, og fordi Slow Horses sesonger pleier å avsluttes med en trailer for neste sesong, var det nesten garantert at sesong 6 enten var nesten ferdig eller faktisk ferdig. Nå vet vi, ifølge Deadline, at sesong 6 er klar, og at sesong 7 snart vil følge etter.

Det nevnes at sesong 7 vil begynne innspillingen allerede i høst, en gang i slutten av september eller begynnelsen av oktober, alt i Storbritannia. Dette betyr at når sesong 6 kommer, sannsynligvis høsten 2026, vil produksjonen være ferdig og en trailer vil være klar for sesong 7, som uten tvil vil følge i 2027.

Spørsmålet er nå om sesong 8 vil være klar til 2028...