Til tross for at sesong 8 ikke kommer før i 2025, ble Rick and Morty nettopp fornyet for sin 12. sesong

Adult Swim Det er tydelig at de har funnet gull med Rick and Morty, for til tross for at fansen fortsatt venter på at sesong 8 skal sendes (en gang i 2025), er det nå bekreftet at serien ikke bare kommer tilbake for en niende og tiende sesong, men også en ellevte og tolvte sesong også.

Denne informasjonen ble bekreftet av medskaperen Dan Harmon under seriens panel på New York Comic-Con, der han sammen med showrunner Scott Marder avslørte at vi vil ha Rick and Morty å se frem til helt frem til 2029.

Med tanke på hvor ivrige Adult Swim ser ut til å være når det gjelder å trykke på avtrekkeren for flere sesonger av den animerte suksessen, ville vi ikke bli overrasket over å høre om en ny fornyelse om et år eller to, rundt den tiden da vi stirrer ned i løpet av sesong 10 og begynner å bli skeptiske til de bare ytterligere to ytterligere sesongene som er planlagt.

