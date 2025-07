Til tross for de nylig kansellerte prosjektene, står Techland overfor null oppsigelser

HQ

I går rapporterte vi om nyheten om at Techland hadde kansellert to uanmeldte spill etter et økonomisk dystert 2024, som fulgte en økonomisk all-time high i 2023. Med tanke på denne uken og de mange, mange menneskene som har mistet jobbene sine, lurer du kanskje på om dette har ført til at den polske utvikleren har måttet permittere ansatte, og ifølge studioet har det ikke det.

I en uttalelse gitt til Insider Gaming, Techland forklarer at endringene ikke har resultert i noen reduksjon av ansatte eller ansatte, og at selv om det er skuffende, kom kanselleringene som "noen ganger er nye tilnærminger nødvendige". Techland forklarer også at det har mange andre spill i rørledningen, kanskje inkludert den ryktede Call of Juarez-returen.

I sin helhet sier Techland: "Spillutvikling er aldri en rett linje, og noen ganger er det nødvendig med nye tilnærminger for å lage gode spill. Det som er viktig her, er at ingen av de rapporterte endringene har resultert i nedbemanninger. Utviklerne ble flyttet til andre prosjekter og jobber med en rekke spill i pipelinen vår."

Det signeres med, "Etter lanseringen av Dying Light: The Beast, vil vi dele mer om fremtidige titler i god tid."

Litt lys i løpet av denne ganske elendige uken.