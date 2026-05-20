DR Kongos deltakelse i fotball-VM er ikke i fare, til tross for ebolautbruddet

Ebolautbruddet i DR Kongo, som allerede har tatt livet av over 130 mennesker, har ført til at USA har innført reiserestriksjoner: Alle ikke-amerikanere som har vært i DR Kongo, Uganda eller Sør-Sudan i løpet av de siste 21 dagene, kan ikke reise inn i landet. Men, som AFP rapporterer, vil innreiseforbudet ha ett unntak: fotballspillerne og staben fra landslaget, som kvalifiserte seg til VM i fotball 2026 for første gang på 52 år.

Det sier en høytstående tjenestemann i Utenriksdepartementet, som ønsker å være anonym, ifølge AFC. "Vi jobber for å få dem inn i den samme protokollen for testing i isolasjon som amerikanske statsborgere som returnerer og fastboende ville vært", sa han, selv om alle spillerne allerede har vært i Europa de siste 21 dagene uansett. Unntaket vil ikke omfatte fansen, så det vil ikke være noen lokale fans som heier på laget, slik som i Iran, ettersom USA tilsynelatende gjør et unntak for å la spillere og ansatte reise inn i landet.

DR Kongo er i gruppe K, og skal spille mot Cristiano Ronaldos Portugal, Colombia og Usbekistan i kamper i Houston, Atlanta (USA) og Guadalajara (Mexico).