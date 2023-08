Til tross for en elendig kritikermottakelse spiller Meg 2: The Trench inn nesten 150 millioner dollar i åpningshelgen.

HQ

Det har vært nok en ganske stor helg på kino, ettersom vi hadde to filmer som debuterte i forrige uke og kjempet om seernes oppmerksomhet. Disse to filmene var Meg 2: The Trench og Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, og nå som helgen er over, har vi en idé om hvor godt hver film gjorde det.

Mens Meg 2 ble så å si universelt utskjelt av kritikerne, har filmen fått en ganske god mottakelse av fansen, og har spilt inn i underkant av 150 millioner dollar siden premieren 4. august.

Når det gjelder Ninja Turtles, en film som generelt ble ganske godt mottatt av kritikerne, har den gjort det betydelig dårligere og bare spilt inn drøyt 50 millioner dollar, litt over en tredjedel av det Meg 2 oppnådde.

Det skal sies at ingen av dem var helgens vinnere, for Barbie gikk nok en gang til topps og har nå tjent inn en milliard dollar, som vi rapporterte om nylig.