Til tross for EU-kommisjonens anbefaling har piratkopiering av sport blitt verre, viser rapport

En rapport fra Grant Thornton har fordømt at EU-kommisjonens anbefaling om å bekjempe ulovlig kringkasting av sport har hatt liten effekt, ettersom piratkopieringen fortsetter å øke i Europa. De fant ut at det i første halvdel av 2025 ble sendt 26,2 millioner varsler om fjerning til digitale mellomledd som dedikerte serverleverandører (DPS-er) eller nettplattformer, men bare 11 % av disse resulterte i stans av ulovlige strømmer.

Det er også en økning på 142 % fra de 10,8 millionene varsler som ble sendt i hele 2024. Og til tross for den begrensede håndhevelsesgraden, dukket 905 av de ulovlige strømmene opp igjen innen 24 timer.

LaLiga, en av de enhetene som kjemper hardest mot piratkopiering, selv om det noen ganger betyr å angripe uskyldige Cloudfare-nettsteder, delte rapporten og skrøt av sine egne data: en nedgang på 60 % i piratkopiering i løpet av 2024/25-sesongen, og ba om "en koordinert respons som kombinerer teknologi, offentlig bevissthet, institusjonelt samarbeid og juridiske tiltak for å beskytte verdien av sport og andre live-arrangementer, beskytte fans og brukere, og sikre bærekraften til disse arrangementene mot ulovlig kringkasting."