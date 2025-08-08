Til tross for motstand fra fansen, signerer Villarreal spiller med fem voldtektsanklager

HQ

Den spanske fotballklubben Villarreal, som spiller i Champions League den kommende sesongen, har bekreftet signeringen av Thomas Partey, den ghanesiske midtbanespilleren som er tiltalt for fem tilfeller av voldtekt og ett seksuelt overgrep av tre kvinner. Partey ble løslatt mot kausjon før rettssaken starter 2. september i Old Bailey, Royal Courts of Justice i London, og så langt forsvarer den spanske klubben hans uskyldspresumsjon, til tross for motstand fra fansen.

"Klubben respekterer det grunnleggende prinsippet om uskyldspresumsjonen og avventer kjennelsen fra domstolen, som vil være ansvarlig for å avklare de faktiske forholdene som er påstått mot ham", sier Villarreal. "Med tanke på britisk lovgivning om pågående rettssaker, vil ikke klubben kommentere denne saken ytterligere."

Partey ble anklaget av tre kvinner, og han har fem anklager om voldtekt og én om seksuelle overgrep, som skjedde i London mellom 2021 og 2022. Frem til juni i fjor spilte han for Arsenal.

"Spilleren fastholder sin uskyld og benekter alle anklager mot ham", sa Villarreal, men la til at de med "å gjenta med full klarhet sin faste forpliktelse til respekt og mangfold og fordømmer enhver voldshandling i alle dens former, enten det er kjønnsbasert, diskriminering, rasisme, fremmedfrykt eller oppførsel som krenker verdigheten til personer".