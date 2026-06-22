Til tross for nedbemanninger og usikkerhet som fortsatt preger bransjen, har det globale spillmarkedet for første gang passert 200 milliarder dollar

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Man kan trygt si at for mange som jobber i bransjen, er spillbransjen i en ganske usikker situasjon akkurat nå. Men hvis du er en av dem som bare elsker å se tallene stige, hadde spillbransjen et utrolig år i 2025, med globale spillinntekter som for første gang passerte 200 milliarder dollar.

Dette fremgår av Newzoos siste rapport (via PC Gamer), som viste en årlig vekst på 9 % i spillinntektene. Det globale spillmarkedet avsluttet 2025 på 201,6 milliarder dollar, noe som overgikk estimatene og kompenserte for den beskjedne veksten innen konsollspill og Nintendos «svakere enn forventet» resultater i Switch 2s debutår.

Hva var det da som reddet inntektene? Tilsynelatende skjøt PC-spill i været i Newzoos estimater, med en økning på 12 % fra året før takket være store AAA-titler, AA-spill som hadde sin sterkeste ytelse på PC, samt mange mikrotransaksjoner som også hentet inn penger. Inntektene fra konsollspill var fortsatt høyere enn fra PC, men veksten var mye langsommere.

Newzoo forventer ikke at denne veksten på PC-siden vil vedvare inn i 2026, men regner likevel med at vi vil få et fantastisk år innen spillbransjen takket være den kommende lanseringen av Grand Theft Auto VI. Selv uten Rockstars gigant ser slutten av august, samt september og oktober, ut til å bli fylt med store lanseringer som garantert vil få folk til å bruke penger.