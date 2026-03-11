Til tross for nylige seire, er to av Atléticos største stjerner fortsatt tilbakeholdne med spørsmål om kontinuitet

HQ

Atlético de Madrid hadde en strålende kveld der de slo Tottenham Hotspur 5-2, en kamp som vil gå inn i historien som den der manager Igor Tudor byttet ut keeper Kinský etter 17 minutter og tre mål, hvorav to av dem var forårsaket av feil. Den 23 år gamle tsjekkiske keeperen ble senere oppmuntret av tusenvis av mennesker som la igjen støttemeldinger på Instagram-siden hans.

Gleden over å nesten ha sikret seg avansement til åttedelsfinalene i Champions League, og den nylige kvalifiseringen til den spanske cupfinalen etter seier over Barcelona, ble imidlertid skjemmet av de motstridende meldingene fra to av stjernene, Julián Álvarez og Antoine Griezmann, hvis fremtid i den rød-hvite klubben virker usannsynlig.

Maciej Rogowski // Shutterstock

Det positive er at Griezmann tilsynelatende har bekreftet at han ønsker å "bli til slutten", inkludert å vinne Copa del Rey og se hvor langt de når i Champions League. Det ble rapportert at den franske spilleren ønsket å signere for MLS-laget Orlando City, og det ble først sagt at han ville forlate klubben denne måneden, ettersom MLS-sesongen nettopp har startet. Nå ser det imidlertid ut til at 34-åringen vil vente til sesongslutt i mai med å bestemme seg for fremtiden (noe som trolig vil bety at han avslutter karrieren i USA).

Julián Álvarez var imidlertid svært tilbakeholden da han ble spurt av spanske journalister om sin fremtid. "Kanskje ja, kanskje nei, man vet aldri. Jeg er veldig fornøyd her. Jeg har aldri sagt noe dårlig om klubben. Jeg er veldig takknemlig, folket viste meg sin kjærlighet og jeg er veldig glad", sa den 25 år gamle argentineren, med kallenavnet "Edderkoppen", som signerte for Atlético de Madrid i august 2024 for 95 millioner euro. Den siste tiden har han imidlertid blitt satt i forbindelse med andre klubber, spesielt FC Barcelona: Å forlate Atleti for Barça etter bare to år ville ikke falt i god jord hos Atleti-fansen, og spillerens ord er langt fra beroligende...