Til tross for tap mot Alcaraz vil Jannik Sinner fortsette å være nummer 1 i verden i minst to måneder

Til tross for at Carlos Alcaraz vant en 5 1/2 time lang kamp i French Open-finalen forrige søndag, og slo Jannik Sinner mot alle odds, har han ikke forbedret sin plass på ATP-rankingen. Til tross for at han tapte, er Sinner faktisk lenger opp på rankingen: Sinner er nummer 1 i verden med 10 888 poeng, mens Alcaraz er nummer to med 8850 poeng.

Alcaraz forsvarte de 2000 poengene han fikk da han vant Roland Garros i fjor, så han endrer ikke konto etter denne uken, mens Sinner tjente ytterligere 500 poeng, ettersom han forbedret sin sluttplassering i French Open sammenlignet med i fjor, da han endte som semifinalist (Grand Slams-toppere får 1300 poeng, mens semifinalister får 800 poeng).

Hvis Sinner hadde vunnet finalen, ville Sinner fått 1200 poeng, og Alcaraz ville ha tapt 700 poeng, noe som ville ha økt avstanden mellom de to til 3430 poeng. Sinner har vært nummer 1 i verden i 53 uker, altså et helt år. Nå er avstanden mellom de to 2 030 poeng.

Og det er sannsynlig at Sinner vil fortsette å være nummer 1 i verden hele sommeren, ettersom Alcaraz også skal forsvare Wimbledon-tittelen fra i fjor (2000 poeng), mens Sinner bare trenger å forsvare 400 poeng fra den majorturneringen, ettersom han tapte i kvartfinalen i fjor.

Det eneste som kan endre seg er i august, da Sinner har 3 200 poeng å forsvare fra US Open, Cincinnati og Canada Masters (1 000 poeng), mens Alcaraz bare har 60 poeng å forsvare. Det forutsetter selvfølgelig at Alcaraz forsvarer Wimbledon-tittelen først.