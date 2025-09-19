Tilbake til fjærvekt? McGregor veier 145 pund, avslører Dana White

HQ

Conor McGregor, den tidligere UFC-mesteren i lettvekt, som en gang hadde en "monster"-fysikk på 190 pund, kan være på vei tilbake til fjærvekt, ifølge UFC-president Dana White.

I en samtale med Logan Paul på Impaulsive, bekreftet White at han har vært i konstant kontakt med McGregor og avslørte at den irske stjernen går rundt på 145 pund, i god tid før et eventuelt vektkutt for en potensiell UFC-retur.

"Hvorfor i helvete skal du bokse mot Conor? Han veier 145, 155 pund", sa White, og avviste Pauls forslag om en kamp. McGregor har ikke bokset på over fire år, men i fjærvekt kan han møte motstandere som er langt mindre enn Paul, som veier over 90 kilo.

Selv om McGregors retur fortsatt er ubekreftet, spekulerer fansen allerede om en potensiell retur til UFC White House og hvem som kan møte ham i 2026, forutsatt at comebacket er reelt. Som alltid etterlater Dana Whites oppdateringer like mange spørsmål som svar.