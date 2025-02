Tilbake til øya Berk i den siste nyinnspillingen av How to Train Your Dragon

HQ

Om du liker det eller ikke, så ser det ut til at live-action-remakes er den nåværende trenden i Hollywood, og etter Disneys forsøk på å lage nyinnspillinger av mange av sine klassiske animerte fortellinger, er vi også snart klare til å se Universal følge etter med How to Train Your Dragon -serien.

En live-action gjenfortelling (som ser ut til å være en 1:1-kopi) av den første filmen i den nydelige animerte trilogien får live-action-behandling, og den er satt til å debutere på kino så snart som den 13. juni i år.

Hvis du ikke har sett den fantastiske animerte originalen, dreier filmen seg om vikingen Hiccup, som bestemmer seg for å gå imot sitt folks skikker som dragedreper, og til slutt temmer og blir venn med en legendarisk variant kjent som Night Fury Toothless, og bruker dette båndet til å vise folket som bor på Isle of Berk at det er mer med drager.

Denne live-action-versjonen er nok en gang ledet av Dean DeBlois, som hjalp til med å lede visjonen til de animerte filmene, og Mason Thames spiller Hiccup, Gerard Butler er tilbake som Stoick the Vast, Nico Parker som Astrid, Nick Frost som Gobber, og flere andre utgjør resten av rollebesetningen.

Når filmen kommer opp, kan du se den siste traileren nedenfor, samt den offisielle synopsis.

"På den barske øya Berk, hvor vikinger og drager har vært bitre fiender i generasjoner, skiller Hikke (Mason Thames; The Black Phone, For All Mankind) seg ut. Den oppfinnsomme, men oversette sønnen til høvding Stoick the Vast (Gerard Butler, som gjentar sin stemmerolle fra den animerte serien), Hikken trosser århundrer med tradisjoner når han blir venn med Tannlaus, en fryktet Night Fury-drage. Deres usannsynlige bånd avslører dragenes sanne natur, og utfordrer selve grunnlaget for vikingsamfunnet."