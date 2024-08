Tilbake til Pandora: Avatar: Fire and Ash kunngjort på D23

Det tredje kapittelet i James Camerons omfattende romfartssaga om Pandora og dens blå innbyggere nærmer seg med stormskritt, og lanseringsdatoen er satt til julen 2025. Derfor er det på tide at filmen får en offisiell tittel, noe som ble kunngjort på gårsdagens store D23-arrangement.

HQ

Avatar 3 vil heretter hete Avatar: Fire and Ash. Noe som også går hånd i hånd med det Cameron selv nevnte tidligere om at ild er en viktig del av historien, og noe som vil stå i kontrast til det bølgende vannet i The Shape of Water.

Filmen kommer på kino 19. desember 2025.

Gleder du deg til Avatar: Fire and Ash?