Tilfredsstill blodtørsten din med denne Diablo-oppskriftsboken

Vi gamere elsker en god kokebok. Det er noe helt spesielt med å kunne lage oppskrifter og retter basert på favorittspillene våre. Tidligere har vi rapportert om Sea of Thieves-, Horizon- og The Legend of Zelda-kokebøker, men også om kokebøker basert på underholdningsprosjekter som Game of Thrones og Magic: The Gathering. Nå har vi et alternativ for alle demondreperne som rutinemessig klikker seg inn på Sanctuary for litt Diablo action.

Denne kokeboken, som utgis av Insight Editions, byr på over 60 oppskrifter, blant annet "Mai Tais to Old Fashions, there are refreshing drinks for every weary wanderer fighting through relentless darkness in the world of Sanctuary." Å kalle det en kokebok er faktisk litt av en bløff, for det er egentlig en oppskriftsbok med drikkeoppskrifter, ettersom den er helt og holdent fokusert på cocktailer og på å lage drinker som du kan finne på en taverna på Sanctuary.

Boken er også utstyrt med 160 sider med Diablo lore og kunst, noe som gjør den til et flott tillegg til enten salongbordet eller kjøkkenhyllen. Du kan forhåndsbestille boken nå på Amazon for $27,99, men du vil ikke motta den før den lanseres 11. november 2025.

Hvilken Diablo cocktail gleder du deg mest til å mikse?

