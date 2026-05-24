Tilgjengelighetskontroller forvekslet med jukseenhet i Call of Duty

Call of Duty har havnet i hardt vær etter at den lamme streameren WheeledGamer ble midlertidig utestengt fra spillet. Årsaken var angivelig at hans QuadStick, en munnstyrt kontroller som gjør at han kan spille ved å blåse, suge og bruke haken, ble flagget som en uautorisert "tredjeparts inndatamodifikasjonsenhet".

WheeledGamer svarte selv på X og skrev at det ikke handlet om juks, men om tilgjengelighet. Ifølge ham er QuadStick-kontrolleren rett og slett den eneste måten han kan spille Call of Duty og Warzone på. Etter at innlegget gikk viralt, svarte den offisielle Call of Duty-kontoen at suspensjonen hadde blitt gjennomgått og at kontoen hans nå var blitt aktivert på nytt. Teamet bak spillet vil også kontakte ham for å bedre forstå oppsettet hans og hva som kan ha utløst anti-cheat-systemet.

Så det ser ut til at problemet er løst, men hendelsen fremhever fortsatt hvor vanskelig det kan være når moderne anti-cheat-systemer må skille mellom faktiske jukseverktøy og hjelpemidler som gjør det mulig for flere mennesker å spille i det hele tatt.