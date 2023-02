Tilpasning møter ytelse i Keychrons Q3-tastatur

HQ

Hvis du er noen som virkelig liker å tilpasse alle aspekter av PC-oppsettet har vi bare tastaturet for deg. Kjent som Keychron Q3 er denne enheten et "tenkeyless" mekanisk tastatur som kan justeres drastisk for å passe din egen stil og smak.

Mellom tilpasning av bryterne, fargen på enheten, til og med typen (slik at du kan starte fra bunnen av med en nøkkelfri barebones-kropp), er Keychron Q3 en ideel ramme for de som ønsker å bruke et system som er unikt.

For å se hvordan Keychron Q3 fungerer i bruk og for å få noen korte meninger fra oss om systemet, sørg for å se den nye episoden av Quick Look nedenfor, der vi sjekker ut og ser hvordan tastaturet virker.