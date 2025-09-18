Tilpass deg for å overleve i action-rogueliten Everything is Crab

Under Convergence Games Showcase dukket utvikleren Odd Dreams Digital opp og presenterte et nytt glimt av sitt kommende action roguelite, Everything is Crab. Dette er et spill der målet er å tilpasse seg og overleve i en blomstrende og levende økosystem-sandkasse, der krabbe-hovedpersonen din må mutere for å bli sterkere og overvinne de mange truslene som strør landet.

Det fulle sammendraget for den fargerike tittelen forklarer: "Kom opp fra gjørmen som en amorf klump, og unngå dødelige rovdyr før du legger deg på krabbevis og klyper livskraften til en skapning - eller hold deg unna dyrene og hold deg til plantene hvis du foretrekker en fredelig tilnærming. Legg til merkelige og fantastiske evolusjoner til skapningen din, og unnslippe karsinisering, med over 100 evolusjoner basert på virkelige dyr som kombineres for å skape en kompleks kimære av en karakter. Vær som en Potamon og samle dem alle!"

Som en del av fremvisningen har en ny trailer for spillet gjort sin ankomst, som du kan se i sin helhet nedenfor. Den fremhever det mutasjonsbaserte gameplayet og noen av sjefene og fiendene som vil være til stede, hvorav noen er omtalt i den offentlige playtesten som pågår for øyeblikket via Steam.

Ellers, når det gjelder lanseringsdatoen for spillet, har dette ennå ikke blitt bekreftet, men vi blir fortalt å forvente en lansering en gang i 2026.