Tilstanden til Call of Duty: Warzone 2.0 er skammelig

Jeg kan ikke gi slipp på det. Jeg burde det, for jeg har spilt mitt siste Call of Duty: Warzone 2.0 -spill før Raven Softwares versjon av Activisions Battle Royale blir introdusert på nytt. Jeg kommer tilbake. Så lenge det er Call of Duty: Black Ops 6s Warzone som tilbys, vil jeg ikke røre spillet igjen. Men jeg kan ikke gi slipp på ødeleggelsen av et flott spill som skjedde sist torsdag.

Det er i dag bare en stor navn Battle Royale-opplevelse av denne typen som ikke kjører serverne sine med en tick rate på 60Hz eller mer. Og det spillet heter Call of Duty: Warzone 2.0. Fortnite pleide å kjøre på 30Hz, men har oppgradert alle serverne sine til 60Hz, mens Apex Legends og Playerunknown's Battlegrounds også kjører med 60Hz-servere. Warzone? 20. De kjører en tick rate på 20Hz, noe som har vært uakseptabelt i mange år og har forårsaket mange merkelige ildkamper der forskjellen mellom "time-to-kill" og "time-until-death" har vært for forskjellig til at det har blitt ansett som "rettferdig" mellom forskjellige spillere. Deler av Warzones nettkamper har føltes som et lotteri opp gjennom årene på grunn av den dårlige kvaliteten på serverne.

Omnimovement fungerer ikke i kombinasjon med 20Hz-serverne, grafikken er kraftig degradert, lydbildet er ødelagt, og det nye kartet, Area99, er det dårligste Resurgence-kartet siden The Fort. Nei, Warzone gjør det ikke bra akkurat nå.

Grunnen til at de, som i Activisions tilfelle, bare kjører serverne sine på 20Hz i stedet for 60Hz som konkurrentene ( Counter-Strike 2 -serverne kjører på 128Hz), er på grunn av penger. Det er mye, mye billigere enn å skru den opp til tre ganger tick-frekvensen. Dessuten er det av samme grunn som Activision fjerner superpopulære kart som Al-Mazrah, Ashika, Vondel og Fortune's Keep når et nytt kart lanseres. De kunne tilbudt alt, men ved å fjerne alt det gamle, sparer de penger. Dette til tross for at Warzone, i likhet med resten av Call of Duty -sfæren, genererer sjokkerende mye penger i form av ren profitt (mobilspillet alene har generert milliarder i inntekter).

Tikkfrekvensen på 20 Hz på serverne har lenge vært et problem i Warzone, men det fungerte bedre enn noen gang de siste månedene. Problemene har imidlertid økt ettersom Treyarch har lagt til Omnimovement på Warzone, som gjør at spillerne beveger seg mer og i et mye raskere tempo. Noe som ikke støttes av de trege serverne som bare oppdateres 20 ganger per sekund. Du trenger bare å spille tre spill for å føle hvordan dissonansen mellom ultrahurtig bevegelse og trege serveroppdateringsfrekvenser ikke fungerer. Spillet gjetter og forutsier hvor ting skal være, for eksempel hvem som skjøt først og ofte hvor spilleren du skyter på står nå.

Hvis Activision vil at Warzone skal leve videre og blomstre, må de begynne med å bringe tilbake motion capture, grafikk og lyd fra Modern Warfare IIIs Warzone, og definitivt oppgradere sine budsjettservere også.

Det er nå mer merkbart enn noensinne at kulene klumper seg sammen også. 20Hz er ikke nok (på langt nær) til å kartlegge og oppdatere serverinformasjonen, da det i stedet ser ut til å handle mer om å sende hele pakker med kuler gjennom serverne som ofte når den du skyter på i en og samme datapakke, via serveren. Dette resulterer ofte i at jeg som spiller dør før jeg i det hele tatt rekker å reagere, og at mitt syn på selve møtet skiller seg vesentlig fra hvordan det faktisk ser ut i "killcam" fra motstanderens synsvinkel. Dette er rett og slett fordi spillet er for raskt og skuddtakten er for høy til at de trege og billige serverne klarer å henge med.

På toppen av det hele er grafikken (som jeg har skrevet om før) markant dårligere enn i Modern Warfare III's Warzone, for ikke å snakke om lyden. Akkurat da Raven endelig fikk til lyden/akustikken i Modern Warfare III's Warzone, kastet Treyarch oss tilbake til 2019 og et lydbilde som uten overdrivelse er helt hjelpeløst. Skammelig, er hva det er. Skammelig at verdens største spillutgiver i det hele tatt vurderer å tillate utgivelsen av et produkt som dette.

