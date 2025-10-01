Tim Allen avslører historiedetaljer for Toy Story 5

I år markerer Toy Story 30-årsjubileet. Serien om det hemmelige livet til lekene som våkner så snart eierne ikke leker med dem lenger, har fått oss til å le, gråte og bli dypt knyttet til Woody og gjengen, til tross for at vi har blitt eldre og eldre.

HQ

Selv om serien har så lang fartstid, lager Disney alltid nye historier, og vi vet at vi snart får se vår femte Toy Story. En av de tilbakevendende stjernene i filmen, Tim Allen, satte seg nylig ned med Kelly & Mark for å diskutere filmen.

"Det er en så flott historie", sa Allen. "Jeg kan bare fortelle en liten del av den. Det er Jessies historie. Tom [Hanks] og jeg må gjenforenes. Det er det morsomste, for det er en hel haug med Buzzes involvert. Det er en hel haug av meg."

<social>https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gkj3-VyHOpM</social>

Vi fikk Jessies bakgrunnshistorie i Toy Story 2, men nå ser det ut til at vi kommer til å få en ny retning for henne, med en hel haug Buzz Lightyear-dukker involvert på en eller annen måte. Vi må vente på flere detaljer når Disney er klar til å avsløre dem om Toy Story 5.