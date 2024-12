Tim Allen gir spennende oppdatering om Toy Story 5

Tim Allen har bekreftet at han er tilbake i innspillingsboksen for Toy Story 5, og gir fansen en sniktitt inn i den kommende filmen. I et eksklusivt intervju med Collider avslørte Allen at han nylig hadde fullført en fem timer lang innspilling av Buzz Lightyear. Selv om han ikke kunne røpe for mange detaljer, roste Allen filmens smarte historie og uttrykte sin begeistring over å vende tilbake til den elskede karakteren. Ifølge Allen var manuset så godt utformet at både han og Tom Hanks (Woody) ikke kunne motstå å komme tilbake for en ny runde.

Til tross for utfordringene med innspillingen beskrev Allen prosessen som en givende opplevelse, spesielt siden han er "velsignet" med å få fortsette å spille Buzz. Han nevnte til og med det følelsesladde øyeblikket han delte med Hanks i Toy Story 4, noe som gjorde det klart at serien har en spesiell plass i hjertet hans. Etter hvert som produksjonen skrider frem, er Allen ivrig etter at fansen skal få oppleve den "virkelig gode" historien som venter i Toy Story 5, som kommer på kino i 2026.

Er du spent på Toy Story 5?