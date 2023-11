Tim Allen og Tom Hanks vil gjenta rollene som Buzz og Woody i "The Raptor". Toy Story 5

Disney og Pixar er klare til å fortsette dypdykket i lekenes hemmelige liv. Toy Story 4 så ut til å signalisere slutten for Buzz, Woody og de andre, men med tanke på den enorme suksessen var det få som trodde at dette ville være tilfelle. Vi har alle visst at Toy Story 5 kunne være på trappene en stund nå, men det var alltid et spørsmålstegn ved om skuespillerne ville gjenta rollene sine.

HQ

Nå kan fans av filmene puste lettet ut, for under en opptreden på The Tonight Show with Jimmy Fallon bekreftet Tim Allen, stemmen bak Buzz, at både han og Tom Hanks vil gjenta rollene sine i Toy Story 5.

"Bob Iger, sjefen for Disney, sa at det var klart. Han sa faktisk at det kommer til å skje. De har tatt kontakt med Tom og meg for å gjenta rollene. De sier ikke noe om det. Du lurer på om fire var for mange"

"Blir fem for mye? Ifølge ryktene har forfatteren som skal gjøre det, skrevet en av de bedre, og han sa: 'Hvis jeg ikke gjorde dette riktig, ville jeg ikke gjøre det'. Så det kan bli en veldig, veldig interessant måte å gjenforene den på."

Ser du frem til flere Toy Story-filmer, eller synes du Disney og Pixar bør legge serien på hylla og finne på noe nytt?