Tim Allen: Toy Story 5 har en "veldig, veldig smart" historie

Fans er uenige om hvorvidt Toy Story 4 virkelig tilførte noe til historien om Pixars leker. Selv om den fikk ganske gode anmeldelser hele veien, ser det ut til å være enighet om at det er den svakeste filmen i serien.

Som du sikkert vet er Toy Story 5 på vei, og mange har vært bekymret for den, spesielt med tanke på hvordan slutten føltes veldig definitiv forrige gang. Hvordan vil Pixar for eksempel kunne rettferdiggjøre at Buzz og Woody blir sammen igjen og drar på eventyr? Vi har ikke noe svar på det, men én person som er helt overbevist om at det kommer til å gå bra, er Tim Allen (Buzz Lightyears stemmeskuespiller). I helgen dukket han opp på Disneys Upfront-presentasjon og sa (via ComicBook.com) at det er et veldig fint manus :

"Jeg avsluttet nettopp en ny fem timers økt før jeg fløy inn for dette. Så det er en historie om Jessie. Den er veldig, veldig smart. Jeg var tilbakeholden, og noen kritikere spurte om vi trengte en til etter hele Toy Story 4 'to infinity and beyond'-greia med Buzz og Woody som sa farvel til hverandre, noe som rev oss opp, men vi er tilbake av en god grunn nå, og den er veldig, veldig smart."

Jessie (spilt av Joan Cusack) ser ut til å være i fokus denne gangen, i stedet for Buzz og Woody, og vi får se hvilke spennende begivenheter hun har foran seg 19. juni neste år når filmen har premiere.