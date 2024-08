Tim Blake Nelson om Marvel-kritikk: "Disse filmene holder filmkunsten i live"

HQ

Filmskaperne Martin Scorsese, Quentin Tarantino og Francis Ford Coppola har ikke bare legendestatus til felles; som vi har skrevet om flere ganger, er disse Hollywood-ikonene også kritiske til superheltetrenden, sjangerens mangel på kreativitet og hvorvidt disse filmene "dreper" filmkunsten. Skuespilleren Tim Blake Nelson, som spiller The Leader i Captain America: Brave New World, imøtegikk imidlertid dette i et intervju med The Wrap under helgens Comic-Con, og sa det stikk motsatte :

"Marvel har blitt et fenomen uten sidestykke i filmhistorien. Disse mange filmene med karakterer som beveger seg inn og ut av hverandres historier, kommer sammen, går fra hverandre igjen, kjemper mot hverandre i ett og samme univers: det har aldri skjedd før på film.

Når folk angriper disse filmene med å si: "Det er ikke ekte film" eller "Det er filmens død", mener jeg faktisk at de holder filmen i live, og det mener jeg virkelig."

Med tanke på hvilken monstersuksess Deadpool & Wolverine ser ut til å ha blitt over hele verden, har Nelson sannsynligvis et poeng, men er du enig?