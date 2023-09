Tim Burton sier at den skrotede Superman-filmen med Nicholas Cage vil hjemsøke ham resten av livet

HQ

Superman Lives, den skjebnesvangre Tim Burton-produksjonen som aldri så dagens lys, er en av filmverdenens mest omtalte fiaskoer, og fansen drømmer fortsatt om hva som kunne ha vært. Men takket være The Flash, den siste i rekken av DCU-filmer, fikk vi i det minste et kort glimt av Nicolas Cage iført den ikoniske tightsen. Det er et sydende øyeblikk som helt klart er en av filmens store gleder.

Betyr dette at det er håp om at Superman Lives vil gjenoppstå i en eller annen form? Neppe, og definitivt ikke i henhold til den visjonen Burton hadde. Regissøren selv sier at han absolutt ikke er fortvilet over at alt gikk i vasken, men i et intervju med British Film Institute forklarte han at tankene på Superman Lives vil følge ham og hjemsøke ham resten av livet. Det var en kort, men intens opplevelse som han var svært begeistret for.

"Nei, jeg angrer ikke. Jeg vil si dette: Når du jobber så lenge med et prosjekt og det ikke blir noe av, påvirker det deg resten av livet. Fordi du blir lidenskapelig opptatt av ting, og hver ting er en ukjent reise, og det var ikke der ennå. Men det er en av de opplevelsene som aldri forlater deg."

Burton ble også spurt om Cages cameo i The Flash og hva han syntes om den. Regissøren ga følgende svar:

"Men det går også inn i en annen AI-greie, og det er derfor jeg tror jeg er ferdig med studioet. De kan ta det du gjorde, Batman eller hva som helst, og misbruke det kulturelt, eller hva du nå vil kalle det. Selv om du er slave av Disney eller Warner Brothers, kan de gjøre hva de vil. Så på mine eldre dager gjør jeg et stille opprør mot alt dette."

Nicholas Cage selv har derimot vært svært glad for at han fikk sjansen til å ta på seg trikotene igjen.

"Jeg var glad for at jeg ikke blunket. For meg var det følelsen av å bli aktualisert. Til og med utseendet til den aktuelle karakteren, å endelig se det på skjermen, var tilfredsstillende. Men som sagt, det går fort."

Vil du se Tim Burtons Superman Lives gjenoppstå og få en ny sjanse?