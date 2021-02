Tim Burton skal lage Familien Addams-spinoff for Netflix

Du ser på Annonser

Den merkverdige filmskaperen Tim Burton forsøkte allerede for ti år siden å lage en stop motion-film basert på Familien Addams - en inspirasjonskilde han lenge har beundret - men nå kommer regissøren i stedet til å satse på en spinoff-serie for Netflix ifølge Deadline. Dette blir altså Burtons TV_debut som regissør, der Smallville-skaperne AI Gough og Miles Millar står for manus.

Ifølge opplysningene vil denne svarte komedien, som vil være en historie om å bli eldre i åtte episoder, dreie seg om Wednesday Addams og studentlivet ved Nevermore Academy, hvor hun løser familierelaterte gåter og også lærer å håndtere sine kompliserte forhold. Litt Sabrina-vibber får man av det hele, men forhåpentligvis kaster Burton inn den gode gamle filmmagien som han en gang mestret så godt. Synes du Tim Burton høres ut som den rette mannen for denne jobben?