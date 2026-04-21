Tim Cook går av som administrerende direktør for Apple etter 15 år ved roret

Mens Steve Jobs ofte blir sett på som den mest kjente personen knyttet til Apple, vil Tim Cook være nummer to i manges øyne, etter å ha vært selskapets administrerende direktør de siste 15 årene, etterfulgt Jobs og hjulpet teknologigiganten med å vokse til å bli et av de største selskapene i hele verden.

Etter en svært vellykket periode som toppsjef i Apple, vil Cook snart trekke seg fra stillingen som administrerende direktør, og i stedet gå over til å bli Apples arbeidende styreformann og gi plass til en ny administrerende direktør som kan overta.

Når det gjelder hvem som skal overta ansvaret, har John Ternus blitt utnevnt til ny administrerende direktør for Apple, etter tidligere å ha vært senior visepresident for maskinvareutvikling i selskapet.

Overgangen vil ikke skje før 1. september, noe som betyr at Cook vil fortsette å lede gjennom resten av våren og sommeren, før Ternus tar over til høsten og utover.

I en pressemelding beskriver Apple dette vaktskiftet som et produkt av en "gjennomtenkt, langsiktig etterfølgerplanleggingsprosess", og i forbindelse med avslutningen av denne fasen av karrieren hos Apple har Cook delt følgende uttalelse.

"Det har vært det største privilegiet i mitt liv å være administrerende direktør i Apple og å ha fått tillit til å lede et så ekstraordinært selskap. Jeg elsker Apple av hele mitt vesen, og jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med et team av så geniale, innovative, kreative og dypt omsorgsfulle mennesker som har vært urokkelige i sitt engasjement for å berike livene til kundene våre og skape de beste produktene og tjenestene i verden."

Cook kommenterte til og med kort Ternus' overtakelse, og la til "John Ternus har en ingeniørs hjerne, en innovatørs sjel og et hjerte som leder med integritet og ære. Han er en visjonær som har bidratt til Apple i løpet av 25 år, og han er uten tvil den rette personen til å lede Apple inn i fremtiden. Jeg har stor tillit til hans evner og karakter, og jeg ser frem til å jobbe tett sammen med ham i denne overgangen og i min nye rolle som arbeidende styreformann."

Ternus blir Apples åttende administrerende direktør siden selskapet ble grunnlagt på 1970-tallet.