Tim Robinson avdekker en omfattende konspirasjon i The Chair Company

I oktober får skuespilleren Tim Robinson den enorme oppgaven å avdekke en konspirasjon som ingen andre har noen anelse om. I den kommende serien The Chair Company spiller Robinson rollen som William Ronald Trosper, som etter en pinlig hendelse på jobben må etterforske en dyptgripende konspirasjon.

The Chair Company kommer fra de samme folkene som skapte I Think You Should Leave, Robinson og Zach Kanin, og er en serie som også er produsert av komedieveteranen Adam McKay, og den har også talentene Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco og Lou Diamond Philiips i hovedrollene.

Når det gjelder premieredatoen for showet, er det satt til å debutere på HBO Max (og sannsynligvis på Sky for regioner uten den streamingplattformen) 13. oktober, for oss i Europa, og vil fortsette på ukentlig basis frem til finalen 31. november.

Sjekk ut traileren for The Chair Company nedenfor, i tillegg til sammendraget.

"Etter en pinlig hendelse på jobben må en mann (Robinson) etterforske en vidtrekkende konspirasjon."