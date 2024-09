Tim Roth har sluttet seg til Peaky Blinders-filmens rollebesetning

Filmen Peaky Blinders kommer sannsynligvis neste år, og med den kommer en helt tettpakket rollebesetning. I tillegg til å se Cillian Murphy tilbake som Tommy Shelby, Paul Anderson som Arthur Shelby, Sophie Rundle som Ada Shelby, og en rekke andre tilbakevendende familiemedlemmer og gjengangere, har filmen, som også vil fungere som en siste, avsluttende del av den langvarige historien, også fått en rekke store skuespillere i rekkene.

Tidligere har vi fått vite at Rebecca Ferguson og Barry Keoghan er med. Nå er det blitt avslørt at stjernen fra Tin Star, The Incredible Hulk og She-Hulk: Attorney at Law's Abomination, Tim Roth, også har sluttet seg til Peaky Blinders filmen.

Det er uklart hvilken rolle Roth vil påta seg her, men vi får utvilsomt vite mer snart, ettersom det tidligere ble hevdet at innspillingen av filmen vil begynne denne måneden.