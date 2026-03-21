Tim Roth skrev bare under på The Incredible Hulk i 2008 for å gjøre barna hans flaue på skolen

Tim Roth har blitt en ganske stor del av Marvels filmatiske univers, ettersom den britiske skuespilleren nylig vendte tilbake som Abomination, først i Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, men nylig også i She-Hulk: Attorney at Law. Dette var en overraskelse for mange fans med tanke på at det gikk 14 år mellom Roths debut som Abomination i The Incredible Hulk fra 2008 og hans tilbakekomst, men også en stor overraskelse for Roth selv, ettersom han aldri så noen fremtid for karakteren og rollen.

Dette bekreftet han i et intervju med Total Film (takk, GamesRadar+) i forbindelse med Peaky Blinders: The Immortal Man, da Roth avslørte at han rett og slett tok på seg The Incredible Hulk, og til og med Planet of the Apes, i et forsøk på å gjøre barna hans flaue når de gikk på skolen.

"[The Incredible Hulk] Jeg gjorde det opprinnelig for å gjøre barna mine flaue på skolen. Jeg gjorde et par slike filmer. Jeg gjorde Planet of the Apes av den [grunnen] også, bare for bokstavelig talt å gjøre ham flau på skolen."

Når det gjelder hvorfor han bestemte seg for å komme tilbake som Abomination, nevnte Roth at "Jeg likte Tatiana [Maslany]" og at det var "som et gjensyn" ettersom han tidligere har jobbet med Maslanys ektemann, Brendan Hines, tidligere.

Roth virker selvsagt ikke veldig engasjert i Marvel Cinematic Universe, så kan vi forvente å se ham tilbake som Abomination? Roth har gitt et svar på dette spørsmålet og bemerket: "Ja, bare gå. Det blir gøy."

