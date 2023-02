HQ

Vi har allerede dekket alle spillene som vant priser under DICE Awards i går (med Elden Ring og God of War: Ragnarök som vinner stort), men vi vil også fremheve en viss legende. Tim Schafer var også der for å motta sin AIAS Hall of Fame Award, som føles veldig velfortjent.

I 34 år har denne bransjeveteranen skjemt oss bort med tidløse klassikere som The Secret of Monkey Island, Grim Fandango og senest Psychonauts 2 - så fra hele Gamereactor-nettordet; gratulerer!