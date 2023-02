Tim Schafer hentet hjem noe annet enn et trofé i forrige uke

HQ

Som vi rapporterte for noen dager siden, fikk ultraveteranen, den morsomme fyren, strålende sinnet og den veldig kreative utvikleren Tim Schafer en velfortjent pris i forrige uke da han ble tildelt AIAS Hall of Fame Award for sine virkningsfulle bidrag til videospill.

Brønn... Det viser seg at dette ikke var det eneste han tok med seg hjem fra arrangementet. Dagen etter led Schafer av «rennende nese og sinne» (hans ord!), og det viste seg at han fikk covid-19.

Brønn.. krysser fingrene for at han blir bedre snart, slik at han kan komme tilbake til å gjøre fantastiske spill for å skjemme oss bort, og en sunn rest å være hjemme hvis du føler deg syk - og vaske hendene.