Tim Schafer synes spill er bedre enn filmer og serier

Med både Uncharted og Sonic the Hedgehog 2 på vei til kinoer og serier som Arcane, HBOs The Last of Us, System Shock, Tomb Raider og mange fler er det ikke til å legge skjul på at spilluniverser atter en gang er populære i andre medieformer. Det er likevel ikke alle som lar seg friste av tanke på å se spillene sine i andre formater.

I et intervju med IGNs Ryan McCaffrey sier Double Fine-grunnleggeren Tim Schafer følgende når han blir spurt om han ønsker å se noen andre av studioets elskede franchiser bli film eller TV-serie siden Amazon sin Costume Quest-serie ble relativt godt tatt imot:

"Vi blir ofte spurt av folk "Hei, kan vi gjøre dette om til en film?", men det blir vanligvis bare en distraksjon. Jeg tror spill er hva jeg virkelig bryr meg om, hva jeg liker å lage og jeg mener er interessante. Det blir tatt opp en gang iblant, men det har aldri endt opp med å bli noe. Jeg har hatt mange gratis lunsjer takket være Hollywood."

Når McCaffrey deretter sier at Psychonauts virker som et glimrende univers å lage en serie av sier Schafer:

"Man kan gjøre mye med Psychonauts, men spill er kulere enn filmer og TV, så det har allerede nådd toppen."

Det høres altså ut som om vi kan se langt etter filmer eller andre serier basert på universer som Psychonauts, Costume Quest, Broken Age, Brütal Legend, Grim Fandango og Full Throttle.

Hva mener du? Er spill bedre enn filmer og serier?