Tim Schafer vil vise frem Psychonauts 2 i juli

Tim Schafers mesterlige Psychonauts ble lansert i 2005, og siden det har mange av oss ventet på en oppfølger. Psychonauts 2 ble endelig annonsert i 2015, og det skulle egentlig lanseres i løpet av 2019, men ble utsatt til en gang i 2020.

Double Fines sjef og produsent Tim Schafer hadde noen gode nyheter å komme med i helgen. I en video kalt "Self Isolation Update with Tim!" forteller han at vi kan se frem mot "vakkert, spennende og psykedelisk" Psychonauts 2-gameplay i juli, og han fortsetter:

"As our good pal Matt Booty announced yesterday on Inside Xbox 20/20, there will be an XGS focused showcase in July, and Psychonauts 2 will be a part of it, oh yes!"

Double Fine ble en del av Xbox Game Studios i fjor, men Psychonauts 2 kommer fortsatt til å slippes til PlayStation 4 også. Vi antar at det også blir en Xbox Series X-versjon av spillet, men om PlayStation 5 får samme behandling gjenstår å se.