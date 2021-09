Timberborn har inntatt Early Access

HQ

Polske Mechanistry har annonsert at deres interessante bybyggesimulator med bevre(!), Timberborn, nå har inntatt Early Access. Spillet er nå tilgjengelig via GOG Steam og Epic Games Store.

Spillet selges med 10% rabatt for øyeblikket, til 158 kroner. I Timberborn eksisterer ikke lenger mennesker og du, som en bever, får i oppgave å kontrollere en av to beverfraksjoner og etablere din egen koloni. Ved å kontrollere elven, samle, lage din egen bosetning osv., er målet ditt å overleve og ekspandere i en verden som rammes av tilbakevendende, stadig hardere tørre årstider.

"The two beaver factions play completely different but both make good use of Timberborn's unique take on the city-building genre - here, water engineering with dams and water physics dictates the success. As one would expect from a beaver game, the wood industry is a key player too but it's not just about sawmills and lodges - Timberborn colonies grow vertically, layer by layer, with platforms and bridges. Finally, there's the post-apocalyptic aspect with an underlying threat of deadly droughts that hit harder and harder, threatening to reclaim the beaver lands", sier Bartlomiej Dawidow, Timberborns Lead Designer.